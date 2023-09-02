Минус "Купол" и "Бук" врага: ГУР провело операцию с помощью дронов-камикадзе в Луганской области

Украинские военные, в том числе разведчики, ежедневно без устали уничтожают десятки единиц вооружения врага. В частности, ГУР отчиталось о ликвидации станции "Купол" и ЗРК "Бук" в Луганской области.

В субботу, 2 сентября, Главное управление разведки рассказало об успешной операции с участием спецназовцев подразделения "Омега". Собственно, вблизи Сватова оккупанты потеряли важную технику.

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Минус российская техника

Как пишут в ГУР, вражескую военную технику обнаружили во время ее передвижения по грунтовым дорогам вне населенного пункта, после чего по целям нанесли удары дронами-камикадзе.

30 августа 2023 года разведчики ГУР МО Украины в сотрудничестве с воинами отдельного отряда спецназначения "Омега" на оккупированной части Луганской области вблизи города Сватово уничтожили три единицы военной техники российских захватчиков.

Итак, было уничтожено:

станцию обнаружения целей 9С18 "Купол";

пуско-заряжающую установку ЗРК 9К37;

зенитно-ракетный комплекс "Бук".

В Луганской области ликвидировали российскую технику: смотрите видео ГУР

Потери врага – безумные

С начала полномасштабного вторжения Россия по состоянию на 2 сентября потеряла около 35 312 единиц техники, в частности:

танков – 4 471 единица;

боевых бронированных машин – 8637 единиц;

артиллерийских систем – 5560 единиц;

РСЗО – 736 единиц;

средств ПВО – 501 единица;

самолетов – 315 единиц;

вертолетов – 316 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 433 единицы;

крылатых ракет – 1 447 единиц;

кораблей и катеров – 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 8043 единиц;

специальной техники – 835 единиц.

Кроме того, Силы обороны ликвидировали 264 060 оккупантов за время широкомасштабной войны.