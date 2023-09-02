Минус "Купол" и "Бук" врага: ГУР провело операцию с помощью дронов-камикадзе в Луганской области
Источник:ГУР
Украинские военные, в том числе разведчики, ежедневно без устали уничтожают десятки единиц вооружения врага. В частности, ГУР отчиталось о ликвидации станции "Купол" и ЗРК "Бук" в Луганской области.
В субботу, 2 сентября, Главное управление разведки рассказало об успешной операции с участием спецназовцев подразделения "Омега". Собственно, вблизи Сватова оккупанты потеряли важную технику.
Смотрите также Россия вдвое увеличила производство ракет: кто ей помогает получать западные технологии
Минус российская техника
Как пишут в ГУР, вражескую военную технику обнаружили во время ее передвижения по грунтовым дорогам вне населенного пункта, после чего по целям нанесли удары дронами-камикадзе.
30 августа 2023 года разведчики ГУР МО Украины в сотрудничестве с воинами отдельного отряда спецназначения "Омега" на оккупированной части Луганской области вблизи города Сватово уничтожили три единицы военной техники российских захватчиков.
Итак, было уничтожено:
- станцию обнаружения целей 9С18 "Купол";
- пуско-заряжающую установку ЗРК 9К37;
- зенитно-ракетный комплекс "Бук".
В Луганской области ликвидировали российскую технику: смотрите видео ГУР
Потери врага – безумные
С начала полномасштабного вторжения Россия по состоянию на 2 сентября потеряла около 35 312 единиц техники, в частности:
- танков – 4 471 единица;
- боевых бронированных машин – 8637 единиц;
- артиллерийских систем – 5560 единиц;
- РСЗО – 736 единиц;
- средств ПВО – 501 единица;
- самолетов – 315 единиц;
- вертолетов – 316 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 433 единицы;
- крылатых ракет – 1 447 единиц;
- кораблей и катеров – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8043 единиц;
- специальной техники – 835 единиц.
Кроме того, Силы обороны ликвидировали 264 060 оккупантов за время широкомасштабной войны.