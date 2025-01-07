Окрестностей города уже нет, – в ОСГВ "Хортица" рассказали о ситуации в Курахово

Российские войска пытаются уничтожить все дома в Курахово. Сейчас Силы обороны держатся в западной части города.

Сейчас ситуация в Курахово достаточно сложная, ведь значительная часть города уже уничтожена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Какую тактику россияне применяют в Курахово

Трегубов говорит, что россияне пытаются уничтожить все дома в Курахово, включая малоэтажные.

Когда город полностью уничтожен, там просто негде держать оборону, потому что фактически нет укреплений. Любой дом – это укрепление, если нет домов, если там просто выжженная земля, то оборону там держать невозможно,

– объясняет Трегубов.

В то же время представитель ОСГВ "Хортица" отметил, что Силы обороны Украины держатся на западной части города и контролируют электростанцию. А также добавил, что украинские военные продолжают уничтожать личный состав врага и технику, препятствуя продвижению оккупантов.

Ранее Трегубов также заявил, что украинские подразделения до сих пор находятся в городе. Поэтому пока нецелесообразно говорить, что россияне полностью контролируют Курахово.