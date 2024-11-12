Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что россияне уже длительное время пытались взорвать Кураховскую дамбу. Также обостряется ситуация возле Курахово. Противник намерен не только захватить город, но и взять в окружение Силы обороны Украины.

Важно На Кураховском водохранилище ниже по течению от плотины продолжает прибывать вода, – МВА

Есть единственная опасность

Как рассказал Свитан, дамба перекрывала реку Волчья и было создано Кураховское водохранилище для работы местной теплоэлектростанции. Сейчас из нее полностью вывезено все оборудование, поэтому Кураховская ТЭЦ не достанется врагу.

После подрыва дамбы, большого потока воды не будет, по его словам, из-за природных особенностей реки. Поэтому продолжается медленное затопление населенных пунктов, и оно для нас не очень опасно.

Ситуация вблизи Курахово: смотрите на карте

Единственная опасность – подтопления в районе села Константинополь, потому что поток воды может размыть здесь подходы. Однако это небольшая проблема, потому что к городу есть подъезды с запада и востока – со стороны Запорожья и дальше движение в сторону Курахово,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Россияне уже длительное время пытались взорвать Кураховскую дамбу. Здесь сложилась ситуация, похожая на ту, что была на Карловском водохранилище, где враг также взорвал дамбу. Накануне он также очень долго пытался попасть в нее С-300, и в конце концов взорвал. Захватчики сбросили воду в Карловское водохранилище, она дошла до Кураховского и дальше, как отметил военный эксперт, будет спускаться.

Обратите внимание! Россияне 11 ноября взорвали Кураховскую дамбу. После взрыва вода начала наполнять реку Волчья – в сторону сел Богатырь, Андреевка и Алексеевка. Однако, как уверяют местные власти, Курахово поток воды не угрожает.

Враг взорвал Кураховскую дамбу, чтобы создать проблемы вблизи Константинополя. Он пытается туда двигаться с Юга – со стороны Ясной Поляны через Разлив, чтобы полностью перекрыть сообщение Кураховского гарнизона с Запорожьем – южнее потока воду. А с севера поток воды, который исчезнет за неделю – полторы,

– подчеркнул Роман Свитан.

Главнокомандующий уже провел Ставку по ситуации на Кураховском направлении, и сейчас достаточно сил и средств, которые будут туда направлены, нивелируют эту российскую провокацию.

К слову. Военнослужащий ВСУ Иван Варченко заметил, что, взорвав Кураховскую дамбу, россияне, вероятно, рассчитывали на разлив реки Волчья, которая питает Кураховское водохранилище, – на запад, на территорию, которая находится под контролем Украины. Это должно было бы нанести ущерб украинским подразделениям.