Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що росіяни вже тривалий час намагалися підірвати Курахівську дамбу. Також загострюється ситуація біля Курахового. Противник має намір не тільки захопити місто, але й взяти в оточення Сили оборони України.

Важливо На Курахівському водосховищі нижче за течією від греблі продовжує прибувати вода, – МВА

Є єдина небезпека

Як розповів Світан, дамба перекривала річку Вовча і було створено Курахівське водосховище для роботи місцевої теплоелектростанції. Зараз з неї повністю вивезене все обладнання, тому Курахівська ТЕЦ не дістанеться ворогу.

Після підриву дамби, великого потоку води не буде, за його словами, через природні особливості річки. Тому триває повільне затоплення населених пунктів, і воно для нас не дуже небезпечне.

Ситуація поблизу Курахового: дивіться на карті

Єдина небезпека – підтоплення в районі села Костянтинопіль, тому що потік води може розмити тут підходи. Однак це невелика проблема, тому що до міста є під'їзди з заходу і сходу – з боку Запоріжжя і далі рух у бік Курахового,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Росіяни вже тривалий час намагалися підірвати Курахівську дамбу. Тут склалася ситуація, схожа на ту, що була на Карлівському водосховищу, де ворог також підірвав дамбу. Напередодні він також дуже довго намагався влучити в неї С-300, і врешті підірвав. Загарбники скинули воду у Карлівське водосховище, вона дійшла до Курахівського і далі, як зазначив військовий експерт, буде спускатися.

Зверніть увагу! Росіяни 11 листопада підірвали Курахівську дамбу. Після вибуху вода почала наповнювати річку Вовча – у бік сіл Богатир, Андріївка та Олексіївка. Проте, як запевняє місцева влада, Кураховому потік води не загрожує.

Ворог підірвав Курахівську дамбу, щоб створити проблеми поблизу Костянтинополя. Він намагається туди рухатись з Півдня – з боку Ясної Поляни через Розлив, щоб повністю перекрити сполучення Курахівського гарнізону із Запоріжжям – південніше потоку воду. А з півночі потік води, який зникне за тиждень – півтори,

– наголосив Роман Світан.

Головнокомандувач вже провів Ставку щодо ситуації на Курахівському напрямку, і зараз достатньо сил та засобів, які будуть туди спрямовані, знівелюють цю російську провокацію.

До слова. Військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко зауважив, що, підірвавши Курахівську дамбу, росіяни, ймовірно, розраховували на розлиття річки Вовча, яка живить Курахівське водосховище, – на захід, на територію, яка перебуває під контролем України. Це мало б завдати шкоди українським підрозділам.