Експерт з питань безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко розповів 24 Каналу, що окупанти вже не вперше вдаються до таких кроків. У червні 2023 року вони підірвали греблю Каховської ГЕС і тим самим затопили свої позиції.

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Чому росіяни підірвали греблю

Російські загарбники часто не мають конкретної мети, а лише хочуть завдати якнайбільшої шкоди українцям. Вони сподіваються, що такими діями зможуть здобути тактичні чи оперативні успіхи.

Можемо говорити, що теоретично росіяни могли розраховувати на розлиття річки Вовча, яка живить Курахівське водосховище. Розлиття річки на захід від нього, тобто на територію, яку контролюють Сили оборони, – завдало б шкоди нашим підрозділам,

– пояснив Іван Варченко.

Українські військові не могли б пересуватися у долинах відгалужень цієї ріки. Тоді треба рухатися лише магістральними трасами. Також це додатково ускладнить логістику ЗСУ. Але в такому випадку росіяни також не матимуть можливості просуватися вглиб, адже через заболочення це стане значно важче робити.

Ситуація біля Курахового: дивіться на карті

Ймовірно, керуючись бажанням ускладнити роботу українських військових, росіяни пішли на такий крок. Проте окупанти мають розуміти, що розлиття ріки є невибірковим і піддає ризику цивільне населення, яке живе у прилеглих населених пунктах. Звісно, частина логістики ЗСУ руйнується, але малоймовірно, що це суттєво вплине на бойові дії.

Система постачання на відстанях між селами, де пролягає ця дамба, передбачає альтернативні додаткові шляхи для забезпечення. Якщо не буде відновлений рух, то ними скористаються.

Сподіваюся, що таких наслідків не буде й ніхто з українців не постраждає. А факт ураження греблі стане доказом злочинів Росії у міжнародних судах,

– підкреслив експерт з питань безпеки.