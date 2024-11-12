Так ворог має певні просування у своєму регіоні, а також у Харківській області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
До теми Окупанти мали успіх і просунулися в районах 10 населених пунктів: карта DeepState
Огляд ситуації на фронті 12 листопада від ISW
- У Курській області Росії, за даними Інституту вивчення війни, українські сили незначно просунулися у Новоіванівці. Окупанти, своє. чергою, відвоювали позиції на північний захід від Погребків, а також просунулися біля Дар'їного.
- На Харківському напрямку російські війська 10 і 11 листопада продовжували наступальні дії на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська і Стариці, але не просунулися.
- На Куп'янському напрямку російські війська просунулися поблизу Куп'янська під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп'янськ – Сватове. Окрім того, як пишуть аналітики, ворог мав успіхи біля Колісниківки, а також поблизу Кремінної та Тернів.
- Російські війська також продовжували наступ на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського та на південний схід від Сіверська в районі Виїмки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.
Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 11 листопада / Фото ISW
- Біля Часового Яру російські війська 11 листопада продовжували наступальні дії, але підтверджених просувань не зробили.
- На Торецькому напрямку російські війська 11 листопада продовжували наступальні дії, але підтверджених змін лінії фронту не було.
- На Покровському напрямку російські війська також намагалися наступати, але просувань не мали.
- 10 і 11 листопада російські війська продовжували наступ на заході Запорізької області поблизу Малої Токмачки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.
- Також 10 і 11 листопада тривали позиційні бої на Дніпровському напрямку в лівобережній частині Херсонської області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.
Отже, підсумовуючи зведення ISW, можна констатувати, що російські війська за останню добу мали просування у Курській області та на Куп'янському напрямку.