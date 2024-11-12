Так ворог має певні просування у своєму регіоні, а також у Харківській області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

До теми Окупанти мали успіх і просунулися в районах 10 населених пунктів: карта DeepState

Огляд ситуації на фронті 12 листопада від ISW

У Курській області Росії, за даними Інституту вивчення війни, українські сили незначно просунулися у Новоіванівці. Окупанти, своє. чергою, відвоювали позиції на північний захід від Погребків, а також просунулися біля Дар'їного.

Росії, за даними Інституту вивчення війни, українські сили незначно просунулися у Новоіванівці. Окупанти, своє. чергою, відвоювали позиції на північний захід від Погребків, а також просунулися біля Дар'їного. На Харківському напрямку російські війська 10 і 11 листопада продовжували наступальні дії на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська і Стариці, але не просунулися.

російські війська 10 і 11 листопада продовжували наступальні дії на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська і Стариці, але не просунулися. На Куп'янському напрямку російські війська просунулися поблизу Куп'янська під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп'янськ – Сватове. Окрім того, як пишуть аналітики, ворог мав успіхи біля Колісниківки, а також поблизу Кремінної та Тернів.

російські війська просунулися поблизу Куп'янська під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп'янськ – Сватове. Окрім того, як пишуть аналітики, ворог мав успіхи біля Колісниківки, а також поблизу Кремінної та Тернів. Російські війська також продовжували наступ на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського та на південний схід від Сіверська в районі Виїмки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 11 листопада / Фото ISW

Біля Часового Яру російські війська 11 листопада продовжували наступальні дії, але підтверджених просувань не зробили.

російські війська 11 листопада продовжували наступальні дії, але підтверджених просувань не зробили. На Торецькому напрямку російські війська 11 листопада продовжували наступальні дії, але підтверджених змін лінії фронту не було.

російські війська 11 листопада продовжували наступальні дії, але підтверджених змін лінії фронту не було. На Покровському напрямку російські війська також намагалися наступати, але просувань не мали.

російські війська також намагалися наступати, але просувань не мали. 10 і 11 листопада російські війська продовжували наступ на заході Запорізької області поблизу Малої Токмачки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Також 10 і 11 листопада тривали позиційні бої на Дніпровському напрямку в лівобережній частині Херсонської області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Отже, підсумовуючи зведення ISW, можна констатувати, що російські війська за останню добу мали просування у Курській області та на Куп'янському напрямку.