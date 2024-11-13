Коварная тактика: как россияне пытаются продвигаться в Курахово
Российские войска активно наступают на Курахово, что в Донецкой области. Оккупанты проводят механизированные заезды в район школы, высаживают пехоту и пытаются убежать.
Цель россиян – накопить силы в восточной части города и вытеснить украинские подразделения. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло подробнее рассказал 24 Каналу о тактике противника, которую он использует для продвижения в Курахово.
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Какая ситуация в Курахово
Дмитрий Жмайло отметил, что российским захватчикам удалось закрепиться только на восточных окраинах Курахово. Однако нет никаких подтверждений, что враг контролирует восточную часть города.
К тому же школа №3, в районе которой противник концентрирует свои силы, расположена ближе к центру города,
– сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Курахово естественно разделено на две части – западную и восточную. Между ними пролегает балка Длинная, которая частично заполнена водой. Россияне осуществляют заезды в районе школы, потому что хотят сделать быстрый клин – закрепиться и заставить ВСУ отойти за балку Длинную.
Так называемую тактику малых групп враг использовал на Кураховском и Покровском направлениях. Эти смертники врываются в какое-то здание, куда им поступает пополнение, которое преимущественно уничтожается, чтобы потом накопиться и заставить наши войска отойти из восточной части города и организовывать оборону в западной его части,
– объяснил Жмайло.
Подрыв Кураховской дамбы будет для врага определенным препятствием для подхода и взятия под более пристальный огневой контроль трассы Запорожье – Донецк, которая является основной логистической артерией нашего узла обороны на этом направлении.
Напомним, 11 ноября российские солдаты подорвали плотину Кураховского водохранилища.
Обратите внимание! По данным аналитиков DeepState, в течение 12 ноября россияне смогли продвинуться в районе 10 населенных пунктов: Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки, Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке.
Где россияне продвигаются на Кураховском направлении: смотрите на карте
Как будут действовать ВСУ
На днях подразделения 20-й мотострелковой дивизии врага прорвались южнее Курахово к поселку Дальнее, что усложняет оборону украинских войск на южном пасе нашего выступа по водной преграде – реке Сухие Ялы.
Вероятнее всего, Силы обороны нанося максимальное поражение врагу будут постепенно отходить с Кураховского выступа. Ведь для нас сейчас в приоритете сохранение жизни военнослужащих и управляемости линии обороны,
– добавил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.
По его словам, сейчас главная задача россиян – захватить максимум территорий, чтобы это было заметно на Западе.