Украинские военно-морские силы поделились подробностями успешной операции, проведенной бойцами 37-й отдельной бригады морской пехоты на Кураховском направлении. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на ВМС ВС Украины.
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Что известно об успехах на Кураховском направлении
Морпехи остановили атаку российских войск, которые пытались прорваться при поддержке колонны бронетехники.
Как ВСУ уничтожили вражескую технику россиян на Кураховском направлении: смотрите видео
Морпехи-черноморцы отбили вражеский штурм, во время которого пехоту сопровождала колонна бронированной техники, включая танк и БМП. Результат неудачного штурма для оккупантов – уничтожена техника и "минус" пехотное отделение,
– говорится в сообщении.
Кураховское направление: последние новости
- Вражеские войска продолжают штурмовать Курахово, пытаясь закрепиться, но ВСУ удерживают позиции.
- Бои продолжаются на нескольких направлениях, в частности в Курахово, Елизаветовка – Романовка – Анновка – Успеновка, с активными атаками россиян.
- Российские войска пытаются укрепить свои позиции на южном фронте, продвигаясь в сторону трассы Н15 через Ясную Поляну и Максимовку.