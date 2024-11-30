Українські військово-морські сили поділилися подробицями успішної операції, проведеної бійцями 37-ї окремої бригади морської піхоти на Курахівському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на ВМС ЗС України.
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Що відомо про успіхи на Курахівському напрямку
Морпіхи зупинили атаку російських військ, які намагалися прорватися за підтримки колони бронетехніки.
Як ЗСУ знищили ворожу техніку росіян на Курахівському напрямку: дивіться відео
Морпіхи-чорноморці відбили ворожий штурм, під час якого піхоту супроводжувала колона броньованої техніки, включно з танком та БМП. Результат невдалого штурму для окупантів – знищена техніка та "мінус" піхотне відділення,
– йдеться у повідомленні.
Курахівський напрямок: останні новини
- Ворожі війська продовжують штурмувати Курахове, намагаючись закріпитися, але ЗСУ утримують позиції.
- Бої тривають на кількох напрямках, зокрема в Кураховому, Єлизаветівка – Романівка – Ганнівка – Успенівка, з активними атаками росіян.
- Російські війська намагаються зміцнити свої позиції на південному фронті, просуваючись у бік траси Н15 через Ясну Поляну та Максимівку.