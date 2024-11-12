Россияне ударили по дамбе Кураховского водохранилища: все об очередном преступлении оккупантов

Российские военные 11 ноября ударили по Терновской дамбе на Кураховском водохранилище. Уровень воды уже начал подниматься, а из-за постоянных обстрелов осмотреть плотину и узнать степень повреждений невозможно.

Информацию о повреждении плотины на Кураховском водохранилище официально подтвердили и в Донецкой ОВА. Все, что известно об очередном преступлении российских военных, – рассказывает 24 Канал.

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Россияне повредили плотину Кураховского водохранилища

Еще утром 11 ноября начала распространяться информация о том, что оккупанты ударили по плотине Кураховского водохранилища. Впоследствии эту информацию официально подтвердил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Он сообщил, что в результате этого есть потенциальная угроза для жителей населенных пунктов на реке Волчьей. Говорится не только о жителях Донецкой области, но и Днепропетровщины.

По состоянию на 16:00 11 ноября уровень воды поднялся на 1,2 метра. Впрочем, подтоплений не было.

Мы продолжаем мониторить уровень воды в реке и готовы к любому развитию событий. Держу ситуацию на личном контроле. В случае существенных изменений буду сообщать дополнительно,

– подчеркнул Филашкин.

Характер повреждения и критичность пока оставляют неизвестными, ведь осуществить осмотр дамбы невозможно из-за постоянных обстрелов.

По предварительной информации, 11 ноября были подтопления села в направлении Багатыря, однако дороги остаются пригодными для передвижения. Сейчас в населенных пунктах Великоновоселковской громады открываются шлюзы, через которые вытекает вода.

Где расположено Кураховское водохранилище: показываем на карте

Сейчас подтоплений частных домов нет. Ближе всего вода подходит к селам Андреевка, Константинополь, Алексеевка.

По состоянию на 16:00 12 ноября с Кураховского водохранилища вылилось 15 миллионов кубометров воды. К счастью, села на реке Волчьей не затоплены.

С которой россияне ударили по дамбе водохранилища

Военные говорят, что ударом по дамбе Кураховского водохранилища россияне хотят получить тактические и оперативные успехи. Очевидно, враг надеется, что разлив реки может подтопить позиции Сил обороны.

Можем говорить, что теоретически россияне могли рассчитывать на разлив реки Волчья, которая питает Кураховское водохранилище. Разлив реки к западу от него, то есть на территорию, которую контролируют Силы обороны, – нанесло бы ущерб нашим подразделениям,

– объяснил военнослужащий ВСУ Иван Варченко.

Он добавил, что украинские военные не могли бы передвигаться в долинах ответвлений этой реки. Тогда надо двигаться только по магистральным трассам. Также это дополнительно усложнит логистику ВСУ. Но в таком случае россияне также не будут иметь возможности продвигаться вглубь, ведь из-за заболачивания это станет значительно труднее делать.

Также россияне хотят создать условия, при которых невозможно будет подвозить ресурсы как основной дорогой, так и второстепенными. По словам ветерана российско-украинской войны, майора запаса Алексея Гетьмана, оккупанты хотят испортить логистику и заставить наши подразделения отойти с этих позиций.

Момент взрыва на дамбе

Журналисты ТСН получили кадры, на которые попали момент взрыва и последствия российской атаки. Чем ударили оккупанты по плотине Кураховского водохранилища – точно неизвестно.

Момент удара по дамбе: смотрите видео

На следующем видео показали последствия российского удара. На них видны значительные повреждения.

Дамба после обстрела: смотрите видео

Сейчас вода продолжает прибывать ниже Терновской плотины. Впрочем, ситуация не критическая, пока нет угрозы подтопления жилых домов.