Поражение плотины Кураховского водохранилища: военный объяснил цель россиян

Россияне 11 ноября повредили плотину Кураховского водохранилища, что привело к росту уровня воды. Цель такого коварного удара просматривается, хотя ее трудно объяснить рационально.

Эксперт по вопросам безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко рассказал 24 Каналу, что оккупанты уже не впервые прибегают к таким шагам. В июне 2023 года они взорвали плотину Каховской ГЭС и тем самым затопили свои позиции.

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Почему россияне взорвали плотину

Российские захватчики часто не имеют конкретной цели, а только хотят нанести как можно больший вред украинцам. Они надеются, что такими действиями смогут получить тактические или оперативные успехи.

Можем говорить, что теоретически россияне могли рассчитывать на разлив реки Волчья, которая питает Кураховское водохранилище. Разлив реки к западу от него, то есть на территорию, которую контролируют Силы обороны, – нанесло бы ущерб нашим подразделениям,

– объяснил Иван Варченко.

Украинские военные не могли бы передвигаться в долинах ответвлений этой реки. Тогда надо двигаться только по магистральным трассам. Также это дополнительно усложнит логистику ВСУ. Но в таком случае россияне также не будут иметь возможности продвигаться вглубь, ведь из-за заболачивания это станет значительно труднее делать.

Ситуация возле Курахово: смотрите на карте

Вероятно, руководствуясь желанием усложнить работу украинских военных, россияне пошли на такой шаг. Однако оккупанты должны понимать, что разлив реки является неизбирательным и подвергает риску гражданское население, которое живет в близлежащих населенных пунктах. Конечно, часть логистики ВСУ разрушается, но маловероятно, что это существенно повлияет на боевые действия.

Система снабжения на расстояниях между селами, где пролегает эта дамба, предусматривает альтернативные дополнительные пути для обеспечения. Если не будет восстановлено движение, то ими воспользуются.

Надеюсь, что таких последствий не будет и никто из украинцев не пострадает. А факт поражения плотины станет доказательством преступлений России в международных судах,

– подчеркнул эксперт по вопросам безопасности.