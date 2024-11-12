Оккупанты ударили по дамбе Кураховского водохранилища: как сильно пострадала местная ТЭС

Накануне российские войска нанесли удар по дамбе Кураховского водохранилища. Кураховскую ТЭС, находившуюся под постоянными обстрелами, удалось частично эвакуировать.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Вильне радио". В частности, удалось эвакуировать часть персонала ТЭС.

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В каком состоянии Кураховская ТЭС

В начале 2024 года компания ДТЭК и руководство Кураховской ТЭС решили эвакуировать станцию, поскольку она больше не могла функционировать из-за постоянных российских обстрелов, о чем рассказал глава Кураховской ГВА.

Издание WSJ, которое пообщалось с директором станции Анатолием Боричевским, отмечает, что решение было принято весной, после того, как российские захватчики уничтожили мост, который использовали для поставки угля на ТЭС.

Большинство оборудования с Кураховской ТЭС уже эвакуировали в более безопасные города или на другие станции, чтобы заменить поврежденные компоненты. Поэтому большую часть ценного оборудования, в частности генераторов, турбин и трансформаторов, удалось спасти,

– сообщил глава Кураховской ГВА Роман Падун.

Чиновник сообщил, что из города также удалось эвакуировать работников станции.