Об этом сообщают российские СМИ. Впоследствии жители города рассказали, что в результате этой "атаки" есть попадание в здание федеральной службы безопасности России, передает 24 Канал.

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Курчатов якобы атаковали неизвестные БПЛА

Пропагандисты заявили, что в Курчатове якобы сработала российская противовоздушная оборона "по вражескому беспилотнику". Оккупанты говорят, что на месте прилета образовался пожар после падения обломков летательного аппарата.

В Курчатове возник пожар после "падения беспилотника": смотрите видео

В конце концов, губернатор Курской области Роман Старовойт сказал, что пожар на месте уже якобы потушили, а пострадавших будто бы после атаки – нет. Он также заверил, что "обломки" упали на нежилое здание.

В то же время в Главном управлении разведки министерства обороны Украины заявили, что "неизвестный беспилотник" попал в здание ФСБ страны-агрессорки. Сначала в сети предполагалось, что это могло быть административное здание.

Беспилотник попал в здание ФСБ в Курчатове: смотрите видео

Кроме этого, пользователи соцсетей уже начали шутить об этой очередной "атаке" на здания российских правоохранителей. В частности, они отмечали, что "здание ФСБ сбило вражеский беспилотник собой".

Россию постоянно "атакуют" какие-то беспилотники