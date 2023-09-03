Про це повідомляють російські ЗМІ. Згодом жителі міста розповіли, що внаслідок цієї "атаки" є влучання у будівлю федеральної служби безпеки Росії, передає 24 Канал.

До речі "Немов кулеметні черги": жителі елітного району Москви до смерті налякалися салюту

Курчатов нібито атакували невідомі БпЛА

Пропагандисти заявили, що у Курчатові буцімто спрацювала російська протиповітряна оборона "по ворожому безпілотнику". Окупанти кажуть, що на місці прильоту утворилася пожежа після падіння уламків літального апарата.

У Курчатові виникла пожежа після "падіння безпілотника": дивіться відео

Зрештою губернатор Курської області Роман Старовойт сказав, що пожежу на місці вже нібито загасили, а постраждалих буцімто після атаки – немає. Він також запевнив, що "уламки" впали на нежитлову будівлю.

Водночас у Головному управлінні розвідки міністерства оборони України заявили, що "невідомий безпілотник" влучив у будівлю ФСБ країни-агресорки. Спочатку у мережі припускали, що це могла бути адміністративна будівля.

Безпілотник втрапив у будівлю ФСБ у Курчатові: дивіться відео

Крім цього, користувачі соцмереж вже почали жартувати про цю чергову "атаку" на будівлі російських правоохоронців. Зокрема, вони наголошували, що "будівля ФСБ збила ворожий безпілотник собою".

Росію постійно "атакують" якісь безпілотники