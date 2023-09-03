Про це повідомляють російські ЗМІ. Згодом жителі міста розповіли, що внаслідок цієї "атаки" є влучання у будівлю федеральної служби безпеки Росії, передає 24 Канал.
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Курчатов нібито атакували невідомі БпЛА
Пропагандисти заявили, що у Курчатові буцімто спрацювала російська протиповітряна оборона "по ворожому безпілотнику". Окупанти кажуть, що на місці прильоту утворилася пожежа після падіння уламків літального апарата.
У Курчатові виникла пожежа після "падіння безпілотника": дивіться відео
Зрештою губернатор Курської області Роман Старовойт сказав, що пожежу на місці вже нібито загасили, а постраждалих буцімто після атаки – немає. Він також запевнив, що "уламки" впали на нежитлову будівлю.
Водночас у Головному управлінні розвідки міністерства оборони України заявили, що "невідомий безпілотник" влучив у будівлю ФСБ країни-агресорки. Спочатку у мережі припускали, що це могла бути адміністративна будівля.
Безпілотник втрапив у будівлю ФСБ у Курчатові: дивіться відео
Крім цього, користувачі соцмереж вже почали жартувати про цю чергову "атаку" на будівлі російських правоохоронців. Зокрема, вони наголошували, що "будівля ФСБ збила ворожий безпілотник собою".
Росію постійно "атакують" якісь безпілотники
- У російському Санкт-Петербурзі 3 вересня люди бідкалися про гучні звуки вибухів і "бавовну". Зрештою стало відомо, що в місті сталася сильна пожежа на нафтобазі "Струмки", внаслідок чого утворився чорний стовп диму.
- За день до цього вибухи лунали як в тимчасово окупованому Криму, так і в російському Бєлгороді. Окупанти також бідкалися про "атаку невідомих БпЛА" та повідомляли про "роботу ППО".
- Крім цього, у російській столиці Москві 1 вересня також повідомляли про вибухи й сильну пожежу. Далі стало відомо, що там горів цех, що виробляє електроніку для російських ракет, якими країна-агресорка активно обстрілює Україну.