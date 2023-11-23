В Госпродпотребслужбе 22 ноября рассказали, что в Киеве взыщут наибольший штраф за нарушение антитабачного закона. Так, нарушитель должен заплатить штраф в размере 543 тысяч гривен.

Этот штраф Госпродслужба взыщет уже в ближайшую неделю. В то же время, в столице нашего государства были и другие нарушения закона о курении в неопределенных для этого местах.

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В Госпродпотребслужбе рассказали о штрафах в Киеве

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве отметили, что за последнюю неделю в пользу государства уплатили 667 тысяч гривен за нарушение антитабачного законодательства.

Кроме штрафа в 543 тысячи гривен, правоохранители взыскали еще 30 тысяч гривен с другого субъекта хозяйствования. Кроме того, в добровольном порядке также уплатили 60 тысяч и 34 тысяч гривен штрафа.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что о нарушении права на воздух, свободный от табачного дыма, следует сообщать по ссылке или через сервис Центра общественного здоровья. В ведомстве подчеркнули, что каждое такое обращение поможет повысить уровень соблюдения бездымного законодательства в Украине.

В Украине вступил в силу антитабачный закон

Антитабачный закон заработал в Украине с 11 июля 2023 года. В частности, он предполагает ответственность за курение электронных сигарет в общественных местах.

Кроме того, в Украине запретили продажу сигарет, табака для самокруток и е-сигарет со вкусо-ароматическими добавками. Нельзя продавать и табачные изделия и жидкости в электронные сигареты с псевдополезными витаминами и энергетическими добавками.

Нарушение закона о продаже предусматривает штраф в размере 20 тысяч гривен. За повторное нарушение в течение года – 50 тысяч гривен.