В Киеве курьер Glovo помочился в подъезде после выполнения заказа: как отреагировали в компании

В Киеве курьер Glovo помочился в подъезде сразу после того, как отдал заказ. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как пишут в СМИ, инцидент произошел в ЖК "Лебединый" в Дарницком районе столицы. Жители дома подали жалобу, и в компании извинились за поступок курьера.

Смотрите также В Киеве на одной из улиц произошел прорыв трубопровода: повреждения уже локализовали

Курьер Glovo помочился в подъезде

В одной из многоэтажек Киева курьер Glovo помочился в подъезде. Мужчина сначала отдал заказ клиенту, а после – пошел к аварийному выходу, где помочился.

Инцидент в доме зафиксировали камеры наблюдения. На них видно, как курьер сначала идет к аварийному выходу, а потом возвращается и уходит из дома.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент: смотрите видео

Жители ЖК после инцидента обратились в поддержку Glovo. В компании заявили, что зарегистрировали жалобу, чтобы такого больше не было в будущем. Также там извинились за инцидент.

Как отреагировали в компании на инцидент – больше в галерее

Пользователь сети начал настаивать, чтобы курьер приехал и убрал за собой, однако в компании заявили, что это технически невозможно.