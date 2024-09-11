Як пишуть у ЗМІ, інцидент стався у ЖК "Лебединий" у Дарницькому районі столиці. Мешканці будинку подали скаргу, і в компанії перепросили за вчинок кур'єра.

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Кур'єр Glovo помочився у під'їзді

У одній з багатоповерхівок Києва кур'єр Glovo помочився у під'їзді. Чоловік спочатку віддав замовлення клієнту, а після – пішов до аварійного виходу, де помочився.

Інцидент у будинку зафіксували камери спостереження. На них видно, як кур'єр спочатку йде до аварійного виходу, а потім повертається та йде геть з будинку.

Камери відеоспостереження зафіксували інцидент: дивіться відео

Мешканці ЖК після інциденту звернулися у підтримку Glovo. У компанії заявили, що зареєстрували скаргу, щоб такого більше не було у майбутньому. Також там перепросили за інцидент.

Як відреагували в компанії на інцидент – більше у галереї

Користувач мережі почав наполягати, щоб кур'єр приїхав та прибрав за собою, однак у компанії заявили, що це технічно неможливо.