Журналист, говоря про Руслана Стефанчука, почему-то назвал его именем русского рэпера. От такой забавной обмолвки не сдержались от смеха ни сам Данилов, ни другие присутствующие.

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"Новый член СНБО – Моргенштерн"

На трансляции со страницы Офиса Президента этого момента не зафиксировали. Там прекратили видео прежде чем Данилов стал отвечать на вопросы журналистов. Впрочем, момент распространили в телеграмм-каналах СМИ, которые были на брифинге.

На заднем фоне слышен громкий смех других журналистов, а Алексей Данилов не скрывает ироничной улыбки.

Вот сегодня Моргенштерн... ой, Моргнен..., извините. У вас сегодня новый член СНБО Стефанчук, Руслан Стефанчук. Извините, я переживаю…

– сказал журналист.

Обратите внимание! 14 октября Владимир Зеленский вывел из состава СНБО Дмитрия Разумкова. Вместо него он ввел нового спикера Рады Руслана Стефанчука.