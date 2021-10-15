Журналіст, говорячи про Руслана Стефанчука, чомусь назвав його іменем російського репера. Від такої кумедної обмовки не стрималися від сміху ані сам Данілов, ані інші присутні.

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"Новий член РНБО – Моргенштерн"

На трансляції зі сторінки Офісу Президента цього моменту не зафіксували. Там припинили відео перш ніж Данілов став відповідати на питання журналістів. Втім, момент розповсюдили у телеграм-каналах ЗМІ, які були на брифінгу.

На задньому тлі чути гучний сміх інших журналістів, а Олексій Данілов не приховує іронічної усмішки.

От сьогодні Моргенштерн… ой, Моргнен…, вибачте. У вас сьогодні новий член РНБО Стефанчук, Руслан Стефанчук. Вибачте, я переживаю…

– сказав журналіст.

Зверніть увагу! 14 жовтня Володимир Зеленський вивів зі складу РНБО Дмитра Разумкова. Замість нього він увів нового спікера Ради Руслана Стефанчука.