Журналіст, говорячи про Руслана Стефанчука, чомусь назвав його іменем російського репера. Від такої кумедної обмовки не стрималися від сміху ані сам Данілов, ані інші присутні.
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"Новий член РНБО – Моргенштерн"
На трансляції зі сторінки Офісу Президента цього моменту не зафіксували. Там припинили відео перш ніж Данілов став відповідати на питання журналістів. Втім, момент розповсюдили у телеграм-каналах ЗМІ, які були на брифінгу.
На задньому тлі чути гучний сміх інших журналістів, а Олексій Данілов не приховує іронічної усмішки.
От сьогодні Моргенштерн… ой, Моргнен…, вибачте. У вас сьогодні новий член РНБО Стефанчук, Руслан Стефанчук. Вибачте, я переживаю…
– сказав журналіст.