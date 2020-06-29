Правоохранители задержали туриста в Кирилловке, что в Запорожской области. Мужчина принес на пляж гранату.

Инцидент произошел 28 июня, видео его очевидцев опубликовали в телеграмм-канале "Запорожье".

Читайте также Трагедия в Станице Луганской: мужчина гранатой взорвал себя и жену – фото

Люди, которые отдыхали на пляже, заметили, что у одного из туристов есть граната. Поэтому они вызвали полицию. Во время задержания мужчина оказал сопротивление и ругался.

Смотрите видео задержания из телеграмм канала "Запорожье": осторожно, присутствует ненормативная лексика 18+

Почему мужчина принес на пляж гранату – пока неизвестно. Задержать его удалось вблизи базы отдыха "Хортица". Пока полиция еще не прокомментировала инцидент.

Соблюдение карантина на пляже в Кирилловке

Накануне на одном из пляжей в Кирилловке зафиксировали немало отдыхающих. Почти никто из них не придерживался социальной дистанции и карантинных ограничений.

Очевидцы отметили, что никакого контроля или проверок нет. По крайней мере, они правоохранителей на пляже так и не увидели.