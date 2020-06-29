Правоохоронці затримали туриста у Кирилівці, що в Запорізькій області. Чоловік приніс на пляж гранату.

Інцидент трапився 28 червня, відео його очевидців опублікували у телеграм-каналі "Запорожье".

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Люди, які відпочивали на пляжі, помітили, що в одного з туристів є граната. Тож вони викликали поліцію. Під час затримання чоловік чинив опір та лаявся.

Дивіться відео затримання з телеграм-каналу "Запорожье": обережно, присутня ненормативна лексика 18+



Чому чоловік приніс на пляж гранату – наразі невідомо. Затримати його вдалося поблизу бази відпочинку "Хортиця". Наразі поліція ще не прокоментувала інцидент.

Дотримання карантину на пляжі в Кирилівці

Напередодні на одному з пляжів у Кирилівці зафіксували чимало відпочивальників. Майже ніхто з них не дотримувався соціальної дистанції та карантинних обмежень.

Очевидці зазначили, що ніякого контролю чи перевірок немає. Принаймні, вони правоохоронців на пляжі так і не побачили.