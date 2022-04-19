В курортной Кирилловке оккупанты установили "Грады" на базах отдыха

Российские военные в Кирилловке устанавливают систему залпового огня "Град". Оккупанты размещают "Грады" на базах отдыха.

Россияне роют окопы вокруг Кирилловки

В Запорожской ОВА сообщили, что жители курортной Кирилловки заявляют, что россияне роют окопы вокруг населенного пункта.

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Также, по словам местных жителей, военные из России устанавливают "Грады" на базах отдыха в Кирилловке.

Жители курортного поселка Кирилловка Мелитопольского района сообщают, что оккупанты начали рыть окопы вокруг населенного пункта, а на базах отдыха установили "Грады",

– говорится в сообщении Запорожской ОВА.

Также сообщается, что оккупационные войска разместились в селах Любимовка и Зеленый в Васильевском районе.

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