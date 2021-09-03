В курортной Кирилловке на пляже нашли тайник с тротилом, гранатами и патронами
3 сентября 2021 , 15:11Читати новину українською
Источник:Госпогранслужба
На береговой линии одной из баз Кирилловки нашли тайник с боеприпасами. На пляже лежали патроны, гранаты и даже тротил.
Обнаружили оружие возле базы отдыха "Озерная" в Кирилловке. Пограничники отмечают, что получили об этом оперативную информацию.
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Патроны, гранаты и тротил в Кирилловке
Пакет, в котором были опасные предметы, нашли неподалеку береговой линии. На место тайника сразу же вызвали спасателей и полицию. Место тайника сразу же оцепили охранники.
Находка в Кирилловке – тротиловая шашка / Фото Госпогранслужбы
Что нашли в Кирилловке:
- 83 патрона 5,45 миллиметра,
- 48 патронов 9 миллиметров,
- 3 гранаты Ф-1,
- 6 электродетонаторов ЕДР,
- 0,6 кг тротила,
- 2 зажигательные трубки.
Сейчас опасную находку передали сотрудникам ГСЧС, идет проверка.
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