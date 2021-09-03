В курортной Кирилловке на пляже нашли тайник с тротилом, гранатами и патронами

3 сентября 2021 , 15:11
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Источник:

Госпогранслужба

На береговой линии одной из баз Кирилловки нашли тайник с боеприпасами. На пляже лежали патроны, гранаты и даже тротил.

Обнаружили оружие возле базы отдыха "Озерная" в Кирилловке. Пограничники отмечают, что получили об этом оперативную информацию.

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Патроны, гранаты и тротил в Кирилловке

Пакет, в котором были опасные предметы, нашли неподалеку береговой линии. На место тайника сразу же вызвали спасателей и полицию. Место тайника сразу же оцепили охранники.

Находка в Кирилловке – тротиловая шашка / Фото Госпогранслужбы

Что нашли в Кирилловке:

  • 83 патрона 5,45 миллиметра,
  • 48 патронов 9 миллиметров,
  • 3 гранаты Ф-1,
  • 6 электродетонаторов ЕДР,
  • 0,6 кг тротила,
  • 2 зажигательные трубки.

Сейчас опасную находку передали сотрудникам ГСЧС, идет проверка.

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Автор: Вероніка Климська