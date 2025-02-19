Что произошло?

Курс доллара упал, но почему? Потому что, как ни странно, выросло предложение валюты на рынке. На графике вы видите спрос и предложение на валюту со стороны клиентов банков, компаний, граждан. Об этом заявил "Последний Капиталист", информирует 24 Канал.

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Вы видите на инфографике ситуацию за последние 3 года, а также довоенный 2021-й. Ситуация для последних двух лет типичная. Как в 2024, так и в 2025 году предложение резко росло. Собственно это и является причиной падения курса доллара в начале февраля.



Показатели рынка / Инфографика автора

Если уж говорим о спросе и предложении, то обратите внимание на 2021 год и в дальнейшем, тогда предложение и спрос не были так оторваны. Вот после начала полномасштабного вторжения предложение существенно ниже, и паритет – это большая редкость.

Бюджетный импульс

На втором графике четко видно бюджетный импульс, именно он толкает курс доллара вверх в конце года. А потом происходит то, что мы описали выше.



Усиление предложения / Инфографика автора

Ситуация с предложением сбила рост курса доллара, а также дала возможность национальному банку сократить валютные интервенции.

Но НБУ мог сократить еще существеннее, чтобы не допускать ревальвации (допускать ревальвацию или не допускать – большой вопрос). И НБУ придержал валютные интервенции на высоком уровне. То есть был не против процесса ревальвации.

Контекст: на следующем графике вы видите, как НБУ проводил курсовую политику в 2024 году. Видим политику коридора, если курс пересекал какую-то новую границу, то назад он не возвращался. Такая политика подтверждалась, в том числе и действиями Нацбанка.



Как функционировал валютный рынок / Инфографика автора

Так вот, в феврале эта политика изменилась, и НБУ показал, что вроде есть рыночный компонент, который работает на курс. И это ставит вопрос о том, а как НБУ будет проводить свою политику в 2025 году. Ответа пока нет.