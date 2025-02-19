Що сталось?

Курс долара впав, але чому? Тому що, як не дивно, зросла пропозиція валюти на ринку. На графіку ви бачите попит та пропозицію на валюту зі сторони клієнтів банків, компаній, громадян. Про це заявив "Останній Капіталіст", інформує 24 Канал.

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Ви бачите на інфографіці ситуацію за останні 3 роки, а також довоєнний 2021-й. Ситуація для останніх двох років типова. Як у 2024, так і у 2025 році пропозиція різко зростала. Власне це і є причиною падіння курсу долара на початку лютого.



Показники ринку / Інфографіка автора

Якщо вже говоримо про попит та пропозицію, то зверніть увагу на 2021 рік та надалі, тоді пропозиція та попит не були такі відірвані. От після початку повномасштабного вторгнення пропозиція суттєво нижча, і паритет – це велика рідкість.

Бюджетний імпульс

На другому графіку чітко видно бюджетний імпульс, саме він штовхає курс долара вгору в кінці року. А потім відбувається те, що ми описали вище.



Посилення пропозиції / Інфографіка автора

Ситуація з пропозицією збила зростання курсу долара, а також дала можливість національному банку скоротити валютні інтервенції.

Але НБУ міг скоротити ще суттєвіше, щоб не допускати ревальвація (допускати ревальвацію чи не допускати – велике питання). Та НБУ притримав валютні інтервенції на високу рівні. Тобто був не проти процесу ревальвації.

Контекст: на наступному графіку ви бачите, як НБУ провадив курсову політику у 2024 році. Бачимо політику коридору, якщо курс перетинав якусь нову межу, то назад він не повертався. Така політика підтверджувалась зокрема й діями Нацбанку.



Як функціонував валютний ринок / Інфографіка автора

Так от, в лютому ця політика змінилась, і НБУ показав, що наче є ринковий компонент, який працює на курс. І це ставить запитання про те, а як НБУ буде провадити свою політику у 2025 році. Відповіді поки що немає.