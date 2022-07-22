Как изменение официального курса доллара повлияет на цены в Украине: объяснение Фурсы

НБУ резко поднял официальный курс доллара сразу на 25%, поэтому гривня сразу же обвалилась на наличном рынке. Очевидно, это повлияет на формирование цен в Украине.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, как изменение курса доллара повлияет на цены в Украине. Свои предположения он высказал 24 каналу.

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Вместе с тем, по его словам, "черный рынок" всегда будет несколько выше, чем официальный курс.

Как изменятся ценники

В то же время повышение курса доллара к гривне на 25% соответственно повлияет на формирование цен на полках магазинов и заправках.

На 25% увеличатся цены импортных товаров. Очень скоро мы увидим это на стелах с топливом. Что касается других импортных товаров, то влияние также будет,

– отметил Фурса.

Однако импортеры еще раньше учитывали неофициальный курс при формировании цен. Подорожание точно будет. Это отразится и на украинских товарах.

"Нацбанк уже пересмотрел прогноз инфляции. В этом году он составляет уже более 30%", – подчеркнул банкир.

Вместе с тем он добавил, что сейчас украинцам не стоит скупать доллары, поскольку это "хвост виляет собакой". То есть если будем обсуждать, что нужно покупать доллар, потому что курс упадет, то тогда курс будет падать, потому что мы это обсуждаем.

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