Курс рубля достиг исторического минимума: падение продолжается

Курс рубля упал больше всего за весь период существования российской валюты. Сейчас доллар уже стоит 90 рублей.

Об этом свидетельствуют данные международного крупнейшего международного рынка финансов Forex. Курс российской валюты начал падать сразу после полномасштабного вторжения государства-агрессора в Украину.

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На графике динамики валют заметно, что курс рубля начал падать еще ночью. Также на фоне вторжения России в Украину, рынок акций агрессора обвалился более чем на 10%. Следует заметить, что это первое столь значительное падение российской экономики от 2016 года.



Официальный курс евро к рублю по состоянию на 8: 20 / Скриншот 24 канала



Динамика роста цены доллара для россиян / Скриншот 24 канала

Курс российского рубля за час до этого / Скриншот 24 канала

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!