Затянет ли курс рубля российскую экономику в ад?

Курс рубля продолжает свой путь в ад. Однако пока он туда идет один. Без российской экономики, которая отстает и не торопится.

Почему российская валюта падает

Рубль постепенно падает. Он является одной из трех слабых валют в мире в 2023 году, наряду с турецкой лирой и аргентинским песо. У каждой из этих валют своя история успеха. Еще год назад курс рубля был 60 рублей за 1 доллар, а сегодня подошел вплотную к отметке в 100 рублей за 1 доллар. Который, как мы знаем от российских пропагандистов, уже никому не нужен и скоро исчезнет.

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Что давит на рубль? Те же санкции, которые, как известно от тех же российских пропагандистов, не работают. В России пропал торговый профицит. Почти полностью. И продолжается значимый отток капитала.

Конкретно последний, похоже, и является главным драйвером падения русской валюты. Было очень показательно, как падение рубля активизировалось на фоне марша Пригожина. Отражает испуг московитов от понимания перспектив.

К чему может привести такое падение рубля? А здесь уже интересно. Потому что пока само по себе это не несет значительных рисков для российской экономики.

Во-первых, перед войной, начиная с начала 2000-х годов российская экономика прошла значительный путь дедолларизации.

Во-вторых, у России нет значительных платежей по внешнему долгу, что обычно оказывает давление на фоне девальвации. Россия и так в дефолте ничего не платит.

Что может произойти, так это ускорение инфляции, потому что импорт дорожает. Однако пока значительного инфляционного давления в России не наблюдается. По крайней мере, согласно статистике, которую видят аналитики. Ускорение если и будет, это долгосрочная история. Тем более, что войну российская валюта начала на уровне 80 рублей за доллар, так что за полтора года девальвация пока не столь значительна.

Так что, просто приятно? Есть просто приятный факт, что рубль падает и падает? Особенно на фоне стабильной гривны.

Старые маразматики еще не добрались до Центрального банка России

Здесь начинается самое интересное. Экономика России держится достаточно хорошо благодаря очень грамотному руководству финансовым блоком. Владимир Путин окружил себя старыми маразматиками, верящими в теории заговора. Он сделал это всюду, кроме финансового блока.

Здесь как бандит из 90-х, а Путин и является бандитом из 90-х, вместе с "дуболомами" всегда использовал старого еврея бухгалтера. Его не уважали, если что не жалели, но очень ценили, потому что он владел магией. Эта магия недоступна для обычного бандита, такого как Путин, примерно так же, как для ремонтников дорог в Киеве неизвестна и недоступна черная магия немецких дорожников, умеющих укладывать асфальт и канализационные люки на одном уровне.

Пока Путин держит у руля Эльвиру Набиуллину и Ко, ресурсы России иссякают очень постепенно. Коллапса на финансовом рынке, а значит и в экономике, не происходит.

Как смена руководства финансовым блоком России выгодна для Украины

Яркий пример Турции и турецкой лиры. Там все хорошо было, кроме финансового блока. На фоне отсутствия проблем, неграмотном руководстве Реджепа Эрдогана финансовой сферой, ручной Центральный банк привел к инфляции в 80%. Это подвело экономику Турции к очень опасному пределу. Пределу коллапса и кризиса.

Только то, что Турция стояла у этой бездны, заставило Эрдогана наконец-то отказаться от "эрдоганономики" и вернуть нормальных людей к руководству Центральным банком. Представьте, если при хороших общих условиях бездарное руководство Центральным банком может привести к кризису, то что оно может сделать с находящейся под давлением санкций экономикой и политическим руководством безумных старцев.

Для Украины очень важно, чтобы Путин сменил руководство Центрального банка на адептов "русского мира", таких же сумасшедших сторонников теории заговоров. На условном Глазьеве. Падение рубля, которое мы сейчас наблюдаем может привести к такому подарку для нас.

Ведущие российские пропагандисты начали атаку на руководство Центрального банка, обвиняя Набиуллину и Ко в девальвации рубля. Соловьев уже разводит теории заговоров на тему, что таким образом Набиуллина хочет не дать Путину выиграть президентские выборы, лишить его популярности. Хотя парадокс в том, что именно благодаря ее работе, эта популярность у Путина до сих пор есть. Как до сих пор есть у российской армии возможность сопротивляться.

Живя в собственном пузыре, российские пропагандисты и российские чиновники могут признать само руководство Центрального банка виновным в текущей ситуации с курсом. Найти именно там козла отпущения. Тем более что многие коррупционеры из российских элит могут жаловаться Путину, что Центральный банк отказывается печатать достаточно денег для нужд "России-матушки". Это может дополнительно стимулировать пропагандистов атаковать руководство Центрального банка. Может, однажды Набиуллину уволят, а к власти придет носитель суверенного русского мнения.

Это будет чудесно. Пока есть атаки пропаганды, но неизвестно. Ведь на российском телевидении ничего не происходит просто так. Да и вековая напарница Набиуллиной в руководстве Центральным банком России Юдаева недавно уволилась. Потому, теоретически, Путин сам может ускорить свой конец.