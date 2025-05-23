"Крот" ФСБ среди украинских курсантов: СБУ разоблачила предателя

СБУ задержала курсанта ведущего военного института Украины, который шпионил для ФСБ и должен был скорректировать вражеский ракетный удар по учебному заведению. Предатель наносил координаты учебных корпусов и передавал подробные отчеты российским кураторам.

По данным следствия, студент-предатель искал легкого заработка в телеграмме, где его и завербовали сотрудники вражеской Федеральной службы безопасности России. По заданию врага курсант должен был скорректировать ракетный удар по учебному заведению, где он учился.

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Какие данные предатель успел передать врагу

Задержанный курсант обозначал на картах геоданные учебных корпусов, полигонов и казарм института. Обозначенные координаты он также подкреплял фотографиями.

Крот успел передать врагу данные о производственных мощностях одного из предприятий военно-промышленной отрасли Украины, где для курсантов проводились выездные занятия.

Также задержанный подготовил к отправке куратору из ФСБ "отчеты", в которых расписал графики пребывания курсантов на различных локациях.

Какое наказание понесет предатель

Благодаря оперативной работе киберспециалистов СБУ разоблачили российского агента, задокументировали его работу на Россию и задержали прямо на территории вуза.

Уже бывший курсант находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Правоохранительные органы объявили ему подозрение – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

21 мая, в среду, СБУ также разоблачила российского агента ФСБ в Одесской области. Он шпионил под видом инженера и передавал врагу техническую документацию ВСУ. 47-летнему мужчине грозит пожизненное заключение.