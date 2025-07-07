Российские курсанты убили своего командира, связав стропы парашюта, –СМИ

Во время учебных прыжков в Рязанском высшем воздушно-десантном училище погиб заместитель командира взвода сержант Селин. Его парашют не раскрылся из-за того, что стропы кто-то связал веревкой.

Инцидент произошел 3 июня во время тренировочных прыжков с парашютом. Командование училища сначала скрывало детали, однако впоследствии следствие установило, что смерть Селина не была случайностью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Курсант признался в убийстве, но мог быть только исполнителем

Через два дня после инцидента в убийстве признался курсант Казанцев. Он заявил, что действовал из собственной враждебности и хотел "защитить других курсантов" от Селина, с которым тот якобы часто конфликтовал.

Однако следствие считает, что Казанцев мог быть лишь исполнителем преступления. Основным заказчиком подозревают прапорщика Селезнева, который также имел напряженные отношения с убитым сержантом.

Очевидцы утверждают, что случай с Селиным не был единичным. По их словам, подобная диверсия с парашютом произошла и с другим командиром. Несмотря на это, руководство училища пыталось скрыть инциденты, чтобы не портить репутацию учебного заведения.

Следователи пришли к выводу, что мотивом убийства могла быть как личная неприязнь, так и страх других курсантов перед жесткими методами руководства со стороны Селина.