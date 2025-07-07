Інцидент стався 3 червня під час тренувальних стрибків з парашутом. Командування училища спершу приховувало деталі, однак згодом слідство встановило, що смерть Селіна не була випадковістю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Курсант зізнався у вбивстві, але міг бути лише виконавцем

Через два дні після інциденту у вбивстві зізнався курсант Казанцев. Він заявив, що діяв із власної ворожості та хотів "захистити інших курсантів" від Селіна, з яким той нібито часто конфліктував.

Однак слідство вважає, що Казанцев міг бути лише виконавцем злочину. Основним замовником підозрюють прапорщика Селезньова, який також мав напружені стосунки з убитим сержантом.

Очевидці стверджують, що випадок із Селіним не був поодиноким. За їхніми словами, подібна диверсія з парашутом сталася й з іншим командиром. Попри це, керівництво училища намагалося приховати інциденти, аби не псувати репутацію навчального закладу.

Слідчі дійшли висновку, що мотивом убивства могла бути як особиста неприязнь, так і страх інших курсантів перед жорсткими методами керівництва з боку Селіна.