Есть ли шанс восстановить позиции: как будут разворачиваться бои в Курской области и на Востоке
- Российская армия перестала наступать на Донбассе, теряя контроль над захваченными территориями.
Россиянам нужна оперативная пауза из-за нехватки резервов, а на Курском направлении они атакуют собственные объекты.
Впервые за более чем год россияне перестали наступать на Донбассе. Они не просто остановились, они теряют контроль над частью украинских захваченных территорий.
Об этом отметил в эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что ситуация на восточном фронте благоприятная для ВСУ. Украинские военные должны двигаться вперед, потому что у россиян сейчас иссякли резервы.
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"Сейчас есть шанс восстановить украинские позиции. На Покровском направлении можно россиян оттеснить даже к Селидовому. Это поможет восстановить позиции в Торецке, а также в Часов Яре. Это то, что можно сделать в ближайший месяц-полтора", – сказал Свитан.
Зачем Путину пауза
Он добавил, что, учитывая нехватку ресурсов у Владимира Путина на востоке, ему сейчас крайне нужна оперативная пауза. Российский диктатор использовал все свои резервы и почти ничего не оставил для обороны, надеясь, что ВСУ остановят боевые действия тогда, когда российская армия истощится.
Что происходит на Курском направлении: смотрите на карте
"У него были определенные резервы для выполнения боевых задач. Из этих резервов были выделены войска, которые должны были закрепиться на захваченной территории, то есть те войска и резервы оперативно-тактического уровня, которые уже должны были встретить контрнаступление наших войск. Но Путин эти резервы также бросил в наступление, надеясь, что Дональд Трамп его спасет", – сказал Роман Свитан.
Он пояснил, что сейчас истощенная российская армия, которая наступает на востоке, вынуждена останавливать боевые действия. В течение месяца они будут подтягивать резервы, восстанавливать войска и вернутся для дальнейшего удара.
Что происходит в Курской области
Роман Свитан отметил, что россияне продолжают так называемую "денацификацию" – уничтожают собственные населенные пункты, сбрасывая авиабомбы на Курскую область.
В течение последних полгода мы демилитаризовали это направление, а россияне его "денацифицировали". Они максимально используют как свободнопадающие бомбы, так и управляемые авиабомбы, чтобы поразить собственную инфраструктуру,
– отметил Свитан.
Он добавил, что на Курском направлении ВСУ засиделись в наступательной позиции. Скорее всего, последний месяц они держали это направление, чтобы использовать Курскую область как разменную монету.
"Есть определенные правила ведения боевых действий, в которых военные хорошо разбираются: зашли, выполнили задачу, отошли, вернулись в оборонительную позицию. Если бы это было сделано месяц-полтора назад, этого не пришлось бы делать под ударами российских войск. Позиция была бы развернута в уже управляемом режиме. А сейчас произошло то же, что можно было сделать месяц назад, но уже под ударами россиян, которые к этому времени успели перегруппироваться", – объяснил Свитан.
Важно! Российские источники распространяют информацию о якобы предстоящем полном выходе ВСУ из Курской области. Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные продолжают бои в Курской области.
Он также отметил, что сейчас на Курском направлении будут развернуты оборонительные позиции.
Архитектура фронта в целом будет оборонительной – глухая оборона, в которую нам нужно идти до конца года из-за возможных перебоев с поставками американской военной техники,
– объяснил Свитан.
Он отметил, что нужно переждать, пока не начнутся серьезные поставки как европейского, так и украинского вооружения. То есть архитектура фронта должна быть оборонительной, по крайней мере на северном направлении.