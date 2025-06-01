На Курщине Силы беспилотных систем уничтожили российский склад мин и бронеавтомобиль "Ахмат"
- Силы беспилотных систем уничтожили склад противотанковых мин и бронеавтомобиль "Ахмат" в Курской области. Среди других потерь России – грузовики, пикапы и микроавтобусы.
- Операторы 413-го батальона "Рейд" нанесли успешное поражение. Каждая такая уничтоженная цель усложняет логистику врага и снижает его мобильность на передовой.
Операторы СБС продолжают уничтожать российских захватчиков в Курской области. Так, наши защитники обнаружили и уничтожили вражеский склад противотанковых мин. Кроме того, поразили бронеавтомобиль.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.
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Потери России в Курськой области
В Курской области наши защитники обнаружили и уничтожили вражеский склад противотанковых мин. Россияне оставили их в посадке без надлежащей маскировки – за что и поплатились.
По складу агрессора успешно отработали воины 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем, которые сейчас действуют в Курской области в составе сводного отряда БПС 78 ОДШП "Шмель",
Кроме того, бойцы подразделения с помощью БПЛА поразили вражеский бронеавтомобиль С-СТС – известный как "Ахмат" из-за того, что создан по заказу силовых структур Чечни.
Уничтожение техники и склада противотанковых мин: смотрите видео
Кстати, среди других потерь российских захватчиков от ударов операторов "Рейда" – грузовики, пикапы и микроавтобусы.
В Силах беспилотных систем констатировали, что каждая такая уничтоженная цель усложняет логистику врага и снижает его мобильность на передовой.