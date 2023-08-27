В Курске и Брянске прогремели мощные взрывы: повреждены дом и корпус университета
В России раздались мощные взрывы на территории Курской и Брянской областей. Российское минобороны уже традиционно обвинило в атаке Украину.
О взрывах в Курске и Брянске сообщают местные телеграм-каналы. Кремлевские пропагандисты же не спешат освещать происшедшие в двух областях события, сообщает 24 Канал.
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Россияне в очередной раз жалуются на атаку беспилотниками
Неспокойно было ночью в Курске. Местные жители в сети пишут, что слышали по меньшей мере четыре мощных взрыва. Другие же утверждают, что взрывов было больше – около 7. Сообщают, что "хлопки" слышали в районе железнодорожного вокзала.
В Курске раздались взрывы: смотрите видео
Кроме того, в телеграм-каналах сообщали, что якобы в лесу рядом с городом были слышны автоматные выстрелы. Местные власти же не спешат комментировать взрывы в Курске.
Мощные взрывы в Курске: смотрите видео
От взрывов сработали сигнализации на авто: смотрите видео
Взрывы также слышали и в Брянске. Местный губернатор Александр Богомаз заявил, что область якобы атаковали неизвестными беспилотниками, поэтому взрывы, которые могли слышать местные, – это работа ПВО. Богомаз в сети отчитался об "успешной работе", а также заявил, что в результате "атаки" никто не пострадал, разрушений нет.
Позже губернатор Курской области заявил, что в результате атаки был поврежден жилой дом. Как утверждают оккупанты, от взрывной волны в доме выбило окна. Кроме того, потерпел разрушения и корпус инженерного факультета Курского ГАУ.
"Воспламенений не произошло, никто из жителей не пострадал. Все оперативные службы работали на месте взрыва. Ущерб сейчас оценивается, обязательно поможем в восстановлении испорченного имущества", – заявил губернатор.
Интересно, что подобными комментариями россияне противоречат сами себе. Пока минобороны утверждает, что все беспилотники "сбили" и разрушений нет, местные власти говорят обратное.
Последствия атаки в Курске / Фото росСМИ
Российское минобороны заявило об атаке БПЛА
Минобороны России прокомментировало взрывы и обвинило Украину в "попытке атаковать" Курскую и Брянскую области. По их словам, атаковали регионы 2 беспилотника.
По российским регионам были выпущены два беспилотника. Их обнаружили дежурные средства ПВО – аппараты уничтожили в полете,
– говорится в заявлении российских захватчиков.
Россию постоянно атакуют неизвестные дроны
- В ночь на 23 августа в Москве раздались взрывы возле бизнес-центра "Москва-Сити". Один из неизвестных дронов попал в один из небоскребов и повредил стеклянный фасад. В результате атаки в аэропортах Москвы ввели план "Ковёр" и ограничили работу аэропортов.
- На следующий день, 24 августа, россияне снова начали жаловаться на атаку дронов. В минобороны оккупантов заявили, что якобы Россию хотели атаковать 3 неизвестных БПЛА, но "атаку успешно отбили".
- Тревожно было и ночью 25 августа сразу в нескольких областях. Как сообщали местные, взрывы слышали в Калужской, Тульской, Курской областях, а также в Москве.