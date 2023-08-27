В Курске и Брянске прогремели мощные взрывы: повреждены дом и корпус университета

В России раздались мощные взрывы на территории Курской и Брянской областей. Российское минобороны уже традиционно обвинило в атаке Украину.

О взрывах в Курске и Брянске сообщают местные телеграм-каналы. Кремлевские пропагандисты же не спешат освещать происшедшие в двух областях события, сообщает 24 Канал.

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Россияне в очередной раз жалуются на атаку беспилотниками

Неспокойно было ночью в Курске. Местные жители в сети пишут, что слышали по меньшей мере четыре мощных взрыва. Другие же утверждают, что взрывов было больше – около 7. Сообщают, что "хлопки" слышали в районе железнодорожного вокзала.

В Курске раздались взрывы: смотрите видео

Кроме того, в телеграм-каналах сообщали, что якобы в лесу рядом с городом были слышны автоматные выстрелы. Местные власти же не спешат комментировать взрывы в Курске.

Мощные взрывы в Курске: смотрите видео

От взрывов сработали сигнализации на авто: смотрите видео

Взрывы также слышали и в Брянске. Местный губернатор Александр Богомаз заявил, что область якобы атаковали неизвестными беспилотниками, поэтому взрывы, которые могли слышать местные, – это работа ПВО. Богомаз в сети отчитался об "успешной работе", а также заявил, что в результате "атаки" никто не пострадал, разрушений нет.

Позже губернатор Курской области заявил, что в результате атаки был поврежден жилой дом. Как утверждают оккупанты, от взрывной волны в доме выбило окна. Кроме того, потерпел разрушения и корпус инженерного факультета Курского ГАУ.

"Воспламенений не произошло, никто из жителей не пострадал. Все оперативные службы работали на месте взрыва. Ущерб сейчас оценивается, обязательно поможем в восстановлении испорченного имущества", – заявил губернатор.

Интересно, что подобными комментариями россияне противоречат сами себе. Пока минобороны утверждает, что все беспилотники "сбили" и разрушений нет, местные власти говорят обратное.



Последствия атаки в Курске / Фото росСМИ

Российское минобороны заявило об атаке БПЛА

Минобороны России прокомментировало взрывы и обвинило Украину в "попытке атаковать" Курскую и Брянскую области. По их словам, атаковали регионы 2 беспилотника.

По российским регионам были выпущены два беспилотника. Их обнаружили дежурные средства ПВО – аппараты уничтожили в полете,

– говорится в заявлении российских захватчиков.

Россию постоянно атакуют неизвестные дроны