Прорыв границы в Курской области: США обратятся в Украину, ЕС говорит о законном праве Киева

Соединенные Штаты обратятся к Украине из-за событий в Курской области России. В частности, они попросят у Киева объяснений.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал журналистам, что США не изменили своей политики относительно разрешения Украине использовать американское оружие "для борьбы с непосредственными угрозами" в приграничной зоне.

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Что говорят в США из-за событий в Курской области

Чиновники обратятся к нашим украинским коллегам, чтобы немного лучше понять ситуацию,

– сказал Кирби журналистам.

Издание также написало, что на территории города Суджа Курской области размещен крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу. Его, по данным российского блогера, контролируют ВСУ.

Именно поэтому европейские цены на природный газ подскочили.

Что говорят в Еврокомиссии

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в комментарии Суспильному относительно событий в Курской области сказал, что согласно международному праву, Украина "имеет законное право защищаться, в том числе нанося удары по агрессору на его территории".

ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на защиту от российской агрессии и ее усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности,

– пояснил Петер Стано.

Стоит заметить, что Украина информацию о прорыве российской границы и событиях в Курской области не комментировала.