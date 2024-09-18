Для Сил обороны главное не захват российских территорий, ведь Украине они не нужны. Подробнее об основной цели Курской операции 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт.

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Какую главную задачу выполняют ВСУ на Курщине

Издание Forbes пишет о том, что в ВСУ появилась новая стратегия в Курской области – быстро передвигаться и брать российские войска в окружение. Аналитики отмечают: если украинцы, которые наступают на северо-восток от Нового Пути, смогут соединиться с украинцами, которые находятся на главном участке, то они отсекут потенциально тысячи россиян между собой и границей.

Кроме того, на днях в Курской области объявили обязательную эвакуацию из двух районов: Рыльского и Хомутовского. Это, вероятно, свидетельствует о продолжении украинской операции.

Стратегическая задача любой оборонительной армии – уничтожение армии противника, которая нападает. Освобождение или захват территорий противника – это следствие выполнения первой задачи. Если мы уничтожаем противника на его территории, то берем ее под контроль. В основном для маневровых боев,

– объяснил Роман Свитан.

Маневровые бои – это бои без укрепрайонов, то есть без обороны как таковой.

"На Курщине с одной стороны – операции, сковывают россиян и заставляют их переправлять резервы с восточного фронта, а с другой – операции, которые уничтожают противника маневровыми боями. Сейчас проходят операции, которые имеют целью захват врага, который пытается двигаться на Любимовку. А мы фактически с тыла пробуем перерезать логистические цепи. Оптимальный вариант двигаться в сторону Глушково", – отметил военный эксперт.

Таким образом украинские военные смогут "рассечь" оперативное окружение на две части. Это означает, что российская группировка будет в окружении и в районе Теткино – на западе, и в районе Снагости – на востоке.

Где расположено Тёткино, Глушково и Снагость: смотрите на карте

"Есть стратегическая возможность выхода на Рыльск не со стороны Суджи, не мы зашли, а со стороны украинского Глухово (Сумщина – 24 Канал). Там есть трасса, которая идет через Глухово на Рыльск, Льгов, Курчатов и Курск. Движение вдоль этой трассы вообще закроет российский "котел". Там окажутся тысячи российских военных", – подытожил Свитан.