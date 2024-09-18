Для Сил оборони головне не захоплення російських територій, адже Україні вони не потрібні. Детальніше про основну мету Курської операції 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт.

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Яке головне завдання виконують ЗСУ на Курщині

Видання Forbes пише про те, що у ЗСУ з'явилася нова стратегія у Курській області – швидко пересуватися і брати російські війська в оточення. Аналітики зауважують: якщо українці, які наступають на північний схід від Нового Шляху, зможуть з'єднатися з українцями, які перебувають на головній ділянці, то вони відсічуть потенційно тисячі росіян між собою і кордоном.

Крім того, днями у Курській області оголосили обов'язкову евакуацію з двох районів: Рильського та Хомутівського. Це, ймовірно, свідчить про продовження української операції.

Стратегічне завдання будь-якої оборонної армії – знищення армії противника, яка нападає. Звільнення чи захоплення територій противника – це наслідок виконання першого завдання. Якщо ми знищуємо противника на його території, то беремо її під контроль. В основному для маневрових боїв,

– пояснив Роман Світан.

Маневрові бої – це бої без укріпрайонів, тобто без оборони як такої.

"На Курщині з одного боку – операції, що сковують росіян і змушують їх переправляти резерви зі східного фронту, а з іншого – операції, які знищують противника маневровими боями. Зараз проходять операції, які мають на меті захоплення ворога, який намагається рухатися на Любимовку. А ми фактично з тилу пробуємо перерізати логістичні ланцюги. Оптимальний варіант рухатися у бік Глушково", – зазначив військовий експерт.

У такий спосіб українські військові зможуть "розсікти" оперативне оточення на дві частини. Це означає, що російське угруповання буде в оточенні і в районі Тьоткіно – на заході, і в районі Снагості – на сході.

Де розташоване Тьоткіно, Глушково та Снагость: дивіться на карті

"Є стратегічна можливість виходу на Рильськ не з боку Суджі, не ми зайшли, а зі сторони українського Глухового (Сумщина – 24 Канал). Там є траса, яка йде через Глухово на Рильськ, Льгов, Курчатов та Курськ. Рух вздовж цієї траси взагалі закриє російський "котел". Там опиняться тисячі російських військових", – підсумував Світан.