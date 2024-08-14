Известно, что ближайшая к Украине траншея находится в 45 километрах от границы. Об этом сообщают аналитик OSINTtechnical.

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Россияне роют окопы в Курской области

Аналитик OSINTtechnical обнародовал спутниковые кадры, свидетельствующие о том, что российские силы роют окопы на линии возможного продвижения Вооруженных Сил Украины. Согласно обнародованным данным, оборонительные траншеи возводятся возле трассы Льгов – Суджа в полутора километрах от города Суджа.

Ближайшая к Украине из строящихся траншей,, расположена рядом с селом Викторовка в 45 километрах от границы. Наиболее дальняя находится на пересечении трасс Селиховые Дворы – Иванино и Дьяконово – Суджа рядом с Курском в 75 километрах от границы с Украиной.



Окопы в Курской области / Фото OSINTtechnical

К слову, The Guardian пишет, что Украина направила тысячи военных для наступательных действий в Курской области. Вероятно, такое количество бронетехники не использовали ни на одном из участков фронта за все 2,5 года полномасштабной войны.