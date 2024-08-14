Відомо, що найближча до України траншея знаходиться за 45 кілометрів від кордону. Про це повідомляють аналітик OSINTtechnical.

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Росіяни риють окопи у Курській області

Аналітик OSINTtechnical оприлюднив супутникові кадри, які свідчать про те, що російські сили риють окопи на лінії можливого просування Збройних Сил України. Згідно з оприлюдненими даними, оборонні траншеї зводяться біля траси Льгов – Суджа за півтора кілометра від міста Суджа.

Найближча до України з траншей, що будуються, розташована поряд з селом Вікторівка за 45 кілометрів від кордону. Найбільш дальня перебуває на перетині трас Селіхові Двори – Іванине та Дьяконове – Суджа поряд з Курськом за 75 кілометрів від кордону з Україною.



Окопи у Курській області / Фото OSINTtechnical

До слова, The Guardian пише, що Україна направила тисячі військових для наступальних дій у Курській області. Ймовірно, таку кількість бронетехніки не використовували на жодній із ділянок фронту за всі 2,5 роки повномасштабної війни.