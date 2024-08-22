Путин пожалеет о своих решениях: в России все больше недовольных из-за бездействия на Курщине

Российским военным не удается остановить продвижение Сил обороны в Курской области. Кремль имеет возможность перебросить подразделения из Донецкой области, однако решает этого не делать.

Из-за такого бездействия растет количество недовольных россиян. Политтехнолог Борис Тизенгаузен в разговоре с 24 Каналом отметил, что все больше россиян задумывается, нужна ли им Украина, если их территории – под контролем ВСУ.

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Недовольство среди россиян растет

С каждым днем операции в Курской области ВСУ берут под контроль новые территории и расширяют свое влияние. Россия сейчас не может или, если точнее, не хочет противостоять Силам обороны, ведь сконцентрировались на взятии Покровска.

Так же как некоторые украинцы спрашивают, почему мы полезли в Курскую область, и россияне спрашивают у своего руководства, зачем они лезут в Украину, если скоро они потеряют пол Курской области. И не надо забывать, что в России сейчас также много недовольных: почему не выплачивают компенсации, почему сотни тысяч должны выезжать. Все они недовольны,

– заметил Борис Тизенгаузен.

Возможно, россияне открыто не выражают своего разочарования властью. Некоторые даже умоляют Владимира Путина помочь, потому что "может он не знает, что в Курской области их бомбят". Конечно, Путину безразличны проблемы местных жителей Курской или любой другой области. И это, кстати, может обернуться против него же.

"Есть недовольство и немой вопрос у многих: "А может не нужно лезть дальше, а освобождать собственные территории?". Еще раз подчеркну, что есть очень много проблем с выплатами. Путин пообещал ничтожные 100 долларов тем, кто вынужденно оставил Курщину, но и с ними есть проблемы, потому что это также деньги. Но даже когда эти все недовольные получат свои 100 долларов за то, что у них больше нет дома, вряд ли они будут лояльными к режиму", – объяснил политтехнолог.

Россияне сейчас очень напуганы. Их же пропагандисты настолько запугали местных, что люди выезжают даже из Белгородской области, боясь, что и туда зайдут ВСУ. Вероятно, они понимают, что собственная армия их уже не защитит. Поэтому недовольных действиями Путина в России будет становиться все больше.