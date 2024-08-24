Какие мифы разрушила курская операция: военный эксперт опроверг распространенные тезисы

Операция ВСУ в Курской области опровергла мифы о войне в Украине. В частности, не только российские, но и западные.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", военный эксперт Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что военная операция имеет целью не только военные успехи.

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Военные успехи

Лакийчук отметил, что операция на Курщине – это не только уничтожение вражеской группировки, захват или освобождение определенных территорий, это еще и создание определенных ИПСО. Это психологическое давление на врага. А также – сковывание резервов, обеспечение безопасности своей территории.

Создание буферной, или санитарной, зоны, как Путин и Песков ее называли. Курская операция также преследует политические цели. Очевидно они были достигнуты сразу после первых дней наших действий там. Было разрушено много мифов,

– отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

Развенчание мифов

По словам военного эксперта, операция на Курщине разрушила несколько мифов:

Миф о позиционном тупике. Он был широко популярен на Западе. Хотя от него откровенно попахивает Кремлем.

Миф о неспособности Украины к наступлению, к сюрпризам, к планированию. Операция на Курщине показала, что фактор удачного планирования и внезапности может творить чудеса.

Миф о единстве Кремля. Операция на Курщине показала, что "СВО" – это война на территории Украины, а "КТО" – на территории России. "СВО" – это ответственность военных, а "КТО" – спецслужб.

"Уже россияне смотрят на своего "лидера" Путина с удивлением. До 2022 года Путин "кичился", что он верховный главнокомандующий всей "непобедимой российской машины". Оказывается. что это не так. То, что происходит в России, осторожно говоря, может быть ростками ее политического поражения", – отметил Лакийчук.