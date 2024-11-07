ВСУ могут отойти из Курской области при одном условии, – Свитан

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне пытаются вытеснить украинских военных с Курщины. Однако пока ВСУ не намерены выходить откуда, даже выполнив большинство задач, которые были нужны благодаря Курской операции.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что существуют перспективные направления для украинских военных в России. Зато из Курской области они отойдут только в случае увеличения сил россиян, но не только их.

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ВСУ могут отойти из Курской области при одном условии

По словам полковника запаса ВСУ, украинские военные выполнили основную задачу в Курской области, а именно разбили российскую группировку в Судже, которая уже была готова идти в наступление на Сумы. До 20 тысяч российских военных были убиты или ранены, также удалось взять 700 оккупантов в плен, которых уже удалось обменять на украинских военных.

Более того, кроме этих 20 тысяч россиян, еще 45 тысяч сейчас фактически погрязли в боях, что было еще одной важной задачей.

Задачи выполнены, операция была рейдовая, у нас не было задачей захватить российские территории. Мы не русские и не грабители, мы чужого не берем,

– отметил Свитан.

Еще одной задачей, которую выполнили ВСУ было создание буферной зоны. Она протянулась на 30 километров в сторону Курска, ширина ее – 40 – 50 километров. Россияне же позакапывали в области мины, разбомбили свои дома, поэтому жить там люди долгое время не смогут, ведь никто этого раскапывать и восстанавливать в России не будет.

Пока что отход ВСУ на нашу территорию не рассматривается. Они смогут отойти из Курской области при одном условии, если россияне перебросят туда еще 30 тысяч военных. Это могут быть и войска Северной Кореи, расчет может дойти и до 100 тысяч,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Он отметил, что Курская операция имеет перспективы. Украинские военные могут ее продолжить в сторону Брянской или Белгородской областей опять же для создания буферной зоны. Для этого возвращаться на территорию Украины не обязательно, можно сразу идти по территории России.

Свитан добавил, что подобные операции может принять только Генштаб, который полностью понимает ситуацию.