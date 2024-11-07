Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що існують перспективні напрямки для українських військових в Росії. Натомість з Курської області вони відійдуть лише в разі збільшення сил росіян, але не лише їх.

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ЗСУ можуть відійти з Курської області за однієї умови

За словами полковника запасу ЗСУ, українські військові виконали основне завдання в Курській області, а саме розбили російське угруповання в Суджі, яке вже було готове йти в наступ на Суми. До 20 тисяч російських військових були вбиті чи поранені, також вдалось взяти 700 окупантів у полон, яких вже вдалось обміняти на українських військових.

Ба більше, крім цих 20 тисяч росіян, ще 45 тисяч зараз фактично загрузли в боях, що було ще одним важливим завданням.

Завдання виконані, операція була рейдова, у нас не було завданням захопити російські території. Ми не росіяни і не грабіжники, ми чужого не беремо,

– зазначив Світан.

Ще одним завданням, яке виконали ЗСУ було створення буферної зони. Вона простяглась на 30 кілометрів в сторону Курська, ширина її – 40 – 50 кілометрів. Росіяни ж позакопували в області міни, розбомбили свої будинки, тому жити там люди довгий час не зможуть, адже ніхто цього розкопувати та відновлювати в Росії не буде.

Поки що відхід ЗСУ на нашу територію не розглядається. Вони зможуть відійти з Курської області за однієї умови, якщо росіяни перекинуть туди ще 30 тисяч військових. Це можуть бути і війська Північної Кореї, розрахунок може дійти і до 100 тисяч,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Він зауважив, що Курська операція має перспективи. Українські військові можуть її продовжити в сторону Брянської або Бєлгородської областей знову ж таки для створення буферної зони. Для цього повертатись на територію України не обов'язково, можна відразу йти територією Росії.

Світан додав, що подібні операції може ухвалити лише Генштаб, який повністю розуміє ситуацію.