Повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Андрія Цаплієнка. Через необачність один із російських військових викрив розташування своєї ППО в Курську.

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Як росіянин викрив позиції своєї ППО

На аеродромі Курська, ймовірно, сьогодні чекають на нові борти з північними корейцями. Для їхнього прикриття встановили зенітно-ракетний комплекс "ТОР" і зарядили його ракетами,

– написав Цаплієнко.

Він також надав відео, на якому російський військовий бідкається на труднощі, які не дозволяли під'єднати ЗРК до РЛС. Втім, згодом їм все ж це вдалося. У своїх відео росіянин неодноразово продемонстрував точне розташування російської ППО.

"Ура, це лайно працює! Хто що летить, давай швидко лети сюди", – заявив російський військовий на відео.

Російський військовий викрив позиції ППО: дивіться відео (присутня ненормативна лексика)

Журналіст також подякував колегам "Deutsche Welle" за те, що надали доступ до монологів російського військового.