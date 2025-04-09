Сырский исчерпывающе ответил, сколько людей знало о подготовке наступления на Курскую область

В августе 2024 года Вооруженные Силы Украины начали неожиданное наступление на Курскую область России. Подготовку удалось сохранить в тайне и сначала о ней знали всего несколько человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сирского для LB.

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Как готовились к Курской операции

Александр Сырский отметил, что главное то, что наступление на Курскую область удалось сохранить в тайне. Сначала об этой операции знало четыре человека. Уже непосредственно за две недели до наступательных действий о ней узнали командиры.

Но это требовало очень детальной, тщательной подготовки. В частности, подготовки личного состава, потому что перейти государственную границу, как оказалось, тоже для некоторых было своеобразным таким моральным барьером,

– рассказал Сырский.

Главком вспоминает, что накануне наступления он буквально объездил все подразделения, роты, встретился с солдатами и каждому рассказал, для чего они туда идут и почему именно здесь. По словам Сырского, были даже командиры, которые задавали вопросы, законно ли это.

Кстати, в том же интервью Сырский констатировал, что наступление россиян на Харьковскую и Сумскую области, фактически, уже началось. Уже почти неделю наблюдается почти вдвое большее количество наступательных действий противника на всех основных направлениях.