Операция на Курщине разрушила стратегию Путина: аналитик ISW объяснил провал россиян

Начало Курской операции застало Владимира Путина врасплох. Ему нужно было время, чтобы среагировать на события в приграничье. Но ответ диктатора был неэффективным.

Из-за этого Владимира Путина ждут политические риски. Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос в интервью для 24 Канала рассказал, как Курская операция сломала планы Кремля.

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Путин оказался перед выбором

Украинские войска продолжают наступательную операцию на территории России. Это создало ряд проблем для военно-политического руководства Кремля.

Думаю, в мире недостаточно обсуждают проблемы, которые Украина сегодня создает для Кремля. Самая большая проблема заключается в том, что это выдает вызов стратегическим предположениям Путина по ведению этой войны в течение длительного времени,

– отметил Джордж Баррос.

За последние два года стало понятно – Путин решил, что ему не нужно защищать границы собственной страны. Это сначала показали рейды российских добровольцев на Белгородщину, а уже потом окончательно подтвердила и Курская операция Сил обороны.

Украинские военные уже месяц контролируют часть российского приграничья.

"Это заставляет Путина принять важное решение: продолжит ли он брать на себя риски в отношении приграничных регионов, не обеспечивая их защиту? Придется ли теперь Кремлю существенно усилить защиту границы, возможно, развернув несколько дивизий – десятки солдат, чтобы охранять еще 1000 километров фронта. Это огромное количество ресурсов", – объяснил аналитик.

Если Путин хочет продолжать вести войну на истощение, теперь для него это будет стоить гораздо дороже.

Риски для Путина

Итак, есть долгосрочный риск, что Кремлю придется тратить значительно больше ресурсов на ведение войны. Однако проблемы могут постигнуть и лично Путина.

Я думаю, что есть краткосрочный политический риск для Владимира Путина. Украинская операция сразу бросила вызов наследию Путина и желаемому нарративу, который он пытался создать в течение 20 лет: что Россия процветает, восстанавливается, и является той геополитической силой, с которой нужно считаться и уважать. Будто Россия поднялась после унижения, после развала Советского Союза,

– заметил Баррос.

Теперь же, впервые за 80 лет, иностранная военная техника передвигается по территории России. Это серьезно пошатнуло российскую пропаганду, а самого Путина ввело в шок. Потому что диктатору понадобилось аж четыре дня, чтобы отреагировать на события в Курской области.

"Его ответ был достаточно слабым. Он заявил, что не будет проводиться военная операция, которую возглавит генштаб или минобороны. Это будет контртеррористическая операция под руководством Бортникова и ФСБ соответственно. Федеральная служба безопасности не имеет возможностей для проведения крупной контрнаступательной операции. Так что, думаю, здесь существует риск большого политического унижения для Путина, и это еще без учета проблем со срочниками", – отметил аналитик ISW.

Действительно, срочники еще после распада СССР стали политически чувствительной темой в России. Когда украинским военным удалось уничтожить и захватить много российских срочников в плен, это вызвало значительное недовольство у российского общества.

Обратите внимание! Захват в плен срочников в Курской области стал для Владимира Путина болезненной темой. Российское общество бурно отреагировало на эти события и призвало вернуть срочников домой. Поэтому последний обмен пленными, который состоялся 24 августа, инициировала российская сторона. В Россию вернули 115 срочников.