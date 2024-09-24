Путина страшит Курская операция ВСУ: Зеленский назвал причину

Президент Украины уверен, что операция ВСУ в Курской области напугала Путина. Также он считает, что война понемногу подходит к концу, а план победы позволит ее завершить.

Согласно данным The Times, план победы Зеленского будет включать продолжение операции в Курской области. Но во время интервью ABC News он не привел конкретных деталей.

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Почему Курская операция напугала Путина

Он очень боится. Его люди увидели, что он не может защитить всю свою территорию,

– объяснил Зеленский.

Киев узнал, что Россия хотела захватить Сумы, и нанес превентивный удар. Благодаря боевым действиям на Курщине враг не оккупировал Север Украины.

А относительно плана победы украинский лидер высказался так: "Речь идет не о переговорах с Россией. Это мост к дипломатическому пути, как остановить войну. Только имея сильную позицию, мы можем нажать, мы можем подтолкнуть Путина к прекращению войны дипломатическим путем".

Да и вообще, это должно быть быстрое окончание войны, а не продолжение ее на год или несколько лет.

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