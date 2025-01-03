Зеленский сказал, в переговорах с какими странами Курская операция является особенно "сильным козырем"

Прошло почти 5 месяцев с начала операции ВСУ в Курской области. Президент Зеленский считает, что она является сильным козырем в переговорах с некоторыми государствами.

В частности, речь идет о странах Глобального Юга. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского в эфире национального марафона.

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Страны Глобального Юга считали Россию непобедимой

"Курск очень сильный козырь во всех переговорах, особенно со странами Глобального Юга", – сказал президент Украины.

Справочно. К Глобальному Югу относят страны, которые Всемирный банк считает с низким или средним доходом и которые расположены в Азии, Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне.

Эти страны считали, что Россия имеет непобедимую армию, а ее невозможность решить ситуацию на Курщине имела большое влияние на них.

"Я никогда не думал, что это на них будет иметь такое большое влияние. На них это имело большое влияние. Потому что они были настолько под влиянием того, что непобедимая Россия, российская армия, и здесь вы на территории России даете отпор и держите почти полгода. И вы держите эту ситуацию, а они (россияне – 24 Канал) увеличивают там контингент и ничего сделать не могут... Мало того они всем сказали, что за месяц захватят Сумы", – высказался Владимир Зеленский.

Он также отметил, что при этом Россия еще и использовала северокорейский контингент и направила его именно на Курское направление.

Я считаю, что это их тактическая ошибка. Желаю им их побольше,

– подчеркнул президент.

По его словам, те 12 тысяч солдат КНДР не смогли ничего сделать на Курщине, и "это все это работает против России, это выглядит сильным аргументом за нас".