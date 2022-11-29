В Курскую область пришло "бавовнятко" и лишило россиян света
В Курскую область 29 ноября пришло "бавовнятко". После этого два района региона частично остались без света.
Результаты работы "бавовнятка" в России
Губернатор области Роман Старовойт традиционно заявил, что это Вооруженные Силы Украины обстреляли регион. Об этом сообщает 24 канал.
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Оккупанты насчитали аж "11 прилетов". Снаряды якобы попали в объект энергообеспечения. Поэтому Суджанский и Кореневский районы частично обесточены.
После "обстрела" специалисты оценят ущерб и начнут восстановление повреждений,
– заявил российский чиновник.
Как утверждают оккупанты, информации о пострадавших в результате визита "бавовнятка" нет.Обратите внимание! Украинские власти и военные неоднократно говорили, что не атакуют цели на территории государства-агрессора.
Заметим, Курская область России граничит с Сумской областью. В вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сообщалось, что российские военные осуществляют провокационные и демонстративные действия на границе с Украиной. В частности, активизировались именно в Курской области, а также в Брянской.
Беспокойно было и в Белгороде
29 ноября неспокойно было и в Белгороде. "Хлопок" дважды наведывался в российский город – утром и в обед. Местные жители опубликовали в сети фото неба, на котором виднелись следы взрывов.
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