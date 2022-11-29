В Курскую область пришло "бавовнятко" и лишило россиян света

В Курскую область 29 ноября пришло "бавовнятко". После этого два района региона частично остались без света.

Результаты работы "бавовнятка" в России

Губернатор области Роман Старовойт традиционно заявил, что это Вооруженные Силы Украины обстреляли регион. Об этом сообщает 24 канал.

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Оккупанты насчитали аж "11 прилетов". Снаряды якобы попали в объект энергообеспечения. Поэтому Суджанский и Кореневский районы частично обесточены.

После "обстрела" специалисты оценят ущерб и начнут восстановление повреждений,

– заявил российский чиновник.

Как утверждают оккупанты, информации о пострадавших в результате визита "бавовнятка" нет.

Украинские власти и военные неоднократно говорили, что не атакуют цели на территории государства-агрессора.

Заметим, Курская область России граничит с Сумской областью. В вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сообщалось, что российские военные осуществляют провокационные и демонстративные действия на границе с Украиной. В частности, активизировались именно в Курской области, а также в Брянской.

Беспокойно было и в Белгороде

29 ноября неспокойно было и в Белгороде. "Хлопок" дважды наведывался в российский город – утром и в обед. Местные жители опубликовали в сети фото неба, на котором виднелись следы взрывов.

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