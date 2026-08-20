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24 Канал Новости Украины "АТЕШ" уничтожил 3 башни связи оккупантов на Курском направлении
20 августа, 00:11
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"АТЕШ" уничтожил 3 башни связи оккупантов на Курском направлении

Вероника Соцкова

Партизаны движения "АТЕШ" заявили, что их агенты уничтожили три башни связи российских войск на Курском направлении. Объекты располагались вблизи населенных пунктов Дарьино, Малая Локня и Свердликово.

В движении утверждают, что потеря башен могла затруднить обмен информацией между оккупантами.

Что известно об уничтожении трех башен?

Эти объекты использовались для передачи информации и обеспечения связи между командными пунктами российских подразделений, действующих на этом участке фронта. После потери сразу нескольких элементов коммуникационной сети возникли перебои с обменом оперативной информацией и передачей приказов.

Партизаны ослабили связь оккупантов: смотрите видео

В частности, по данным партизан, это могло повлиять на взаимодействие между 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой и 1443-м мотострелковым полком.

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Из-за проблем со связью российским военным сложнее согласовывать действия, передавать информацию и оперативно реагировать на изменения ситуации.

Уничтожение башен связи оккупантов: смотрите видео

Напомним, агенты партизанского движения "АТЕШ" заявили о диверсии вблизи Воронежа, в ходе которой была уничтожена кабина российского электровоза. Локомотив использовался для военных перевозок, а сам поезд готовили к отправке в Купянском направлении.

Из-за повреждения кабины дальнейшая эксплуатация электровоза стала невозможной. После диверсии в работе железнодорожного узла возникли перебои, которые могли задержать формирование и отправку следующих военных эшелонов.

Партизаны подчеркнули, что даже повреждение одного локомотива может повлиять на военную логистику, поскольку по железной дороге перевозятся боеприпасы, топливо, вооружение и техника. Такие удары по тыловой инфраструктуре могут затруднять снабжение российских подразделений и влиять на темпы их действий.

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